«Барселона» хочет сохранить Коутиньо. Ему предложили 10-й номер, под которым играл Месси

«Барселона» рассчитывает оставить полузащитника Филиппе Коутиньо в команде, сообщает Mundo Deportivo. Ему предложили 10-й номер, под которым ранее выступал форвард Лионель Месси. Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман уверен, что после ухода аргентинского нападающего Коутиньо может сыграть заметную роль, так как он получит больше свободы.



Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 30 млн. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.

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