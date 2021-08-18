«Спартак» указал на коррупционные риски в новой реформе лимита на легионеров

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал идею создания комиссии по оценке легионеров в российском футболе.



«В клубе внимательно изучают последние предложения РФС по реформированию футбола. Многие идеи поддерживаем — например, меры по мотивации клубов к развитию академий. Можем только приветствовать поощрительные выплаты академиям за игровое время воспитанника в чемпионате, сборной и топ-5 лигах. Это разумно.



Есть и неудачные моменты. В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии. Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять всё будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит её состав?



У консультантов из Hypercube было здравое предложение использовать систему кнута и пряника — поощрять тех, кто будет развивать молодежь, и при этом облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет использовать больше легионеров. Непонятно, почему решили уйти от этой модели В обозначенные сроки «Спартак» сформулирует свою позицию и доведёт её в соответствующем порядке до руководства Лиги», — цитирует Мележикова РБК.