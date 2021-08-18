«Ювентус» объявил о прибытии Локателли

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли прибыл в «Ювентус» для прохождения медицинского обследования. Соответствующее видео пресс-служба клуба опубликовала в своём «твиттере».
Ранее появилась информация, что «Ювентус» согласовал с «Сассуоло» трансфер полузащитника Мануэля Локателли. Срок аренды 23-летнего футболиста рассчитан на два года. В соглашении прописано безусловное обязательство выкупа за € 35 млн плюс бонусы. Сообщалось, что Локателли согласовал личный контракт с «Ювентусом» до 2026 года с зарплатой в € 3 млн в год.
Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.
- 18 августа 2021
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