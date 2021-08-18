РПЛ изменила время начала матчей пятого тура «Уфа» – «Зенит» и ЦСКА – «Ахмат»

Российская Премьер-Лига изменила время начала двух матчей пятого тура, которые состоятся 21 августа, сообщает пресс-служба РПЛ.



Из-за прогноза аномальной жары в Уфе матч «Уфа» – «Зенит» стартует на два часа позже – в 18:00 по московскому времени вместо 16:00. Матч ЦСКА – «Ахмат» начнётся на два часа раньше – в 16:00 вместо 18:00.



Ранее Российская Премьер-Лига сообщила, что по просьбе Российского футбольного союза и с учётом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи 6-го тура РПЛ с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов РПЛ. РФС попросил РПЛ сдвинуть сроки 6-го тура из-за подготовки сборной России к игре со сборной Хорватии.

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