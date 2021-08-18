РПЛ изменила время начала матчей пятого тура «Уфа» – «Зенит» и ЦСКА – «Ахмат»
Поделиться
Российская Премьер-Лига изменила время начала двух матчей пятого тура, которые состоятся 21 августа, сообщает пресс-служба РПЛ.
Из-за прогноза аномальной жары в Уфе матч «Уфа» – «Зенит» стартует на два часа позже – в 18:00 по московскому времени вместо 16:00. Матч ЦСКА – «Ахмат» начнётся на два часа раньше – в 16:00 вместо 18:00.
Ранее Российская Премьер-Лига сообщила, что по просьбе Российского футбольного союза и с учётом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи 6-го тура РПЛ с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов РПЛ. РФС попросил РПЛ сдвинуть сроки 6-го тура из-за подготовки сборной России к игре со сборной Хорватии.
Новость по темеРПЛ объявила о переносе матчей 6-го тура на 25-28 августа
Комментарии
- 18 августа 2021
-
13:00
-
12:57
-
12:47
-
12:44
-
12:33
-
12:33
-
11:57
-
11:41
-
11:30
-
11:29
-
11:07
-
10:50
-
10:37
-
10:32
-
10:20
-
10:17
-
09:54
-
09:51
-
09:46
-
09:32
-
09:27
-
09:16
-
09:14
-
09:10
-
08:51
-
08:30
-
07:55
-
07:41
-
07:10
-
06:45
-
06:28
-
06:17
-
05:56
-
05:36
-
05:22
Партнерский контент