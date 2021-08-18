«Интер» интересуется Тюрамом из гладбахской «Боруссии»

Руководство миланского «Интера» после ухода форварда Ромелу Лукаку в «Челси» хочет усилить атакующую линию команды. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Одним из кандидатов на замену бельгийца, изучаемых руководством «нерадзурри», является игрок «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам.



Миланский клуб уже обсудил потенциальный трансфер 24-летнего игрока с его агентом Мино Райолой, детали переговоров не разглашаются. Французский футболист забил 8 голов в 29 матчах прошлого розыгрыша Бундеслиги.

Бельгиец Ромелу Лукаку, замену которому подыскивает руководство итальянского клуба, выступал за «Интер» с 2019 года, когда он перебрался в Англию из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.