Гасперини отреагировал на обвинения Гомеса в попытке избиения

Главный тренер футбольного клуба «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини ответил на высказывания бывшего игрока клуба Алехандро Гомеса. Недавно аргентинский игрок заявил, что причиной его ухода из «Аталанты» стала попытка тренера ударить его.

«Поведение Гомеса и его отношение к делу на поле и за его пределами стали неприемлемыми для тренера и всех одноклубников. Физическая агрессия была с его стороны, от меня агрессии не было. Настоящая причина, по которой он ушёл – это неуважение к владельцам клуба и тренеру. Надеюсь, Гомес продолжит напоминать нам о себе игрой, а не спорными высказываниями», – цитирует итальянского специалиста La Gazzetta dello Sport.

После ухода из «Аталанты» во второй половине сезона Гомес принял участие в 24 встречах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился трёмя забитыми мячами и одной результативной передачей.