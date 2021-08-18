Агент Сафонов: «Спартак» из ЛЧ вылетел? В названии буквы «Р» нет, а в Лиге Европы есть

Агент Алексей Сафонов прокомментировал вылет «Спартака» из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«В футболе мелочей не бывает. Причина в дрязгах, которые опять начались вокруг «Спартака». Команда неудачно выступила в Лиге чемпионов, Заремы всякие с телеграм-каналами, спортивный директор Попов ушёл из клуба. Помните историю вокруг буквы «Р» в фамилии тренера, которая стала публичной из переписки Заремы и Попова? Вокруг этого есть шутка: почему «Спартак» из ЛЧ вылетел? Потому, что в названии «Лига чемпионов» буквы «Р» нет, а в Лиге Европы есть, поэтому будут играть там (смеётся). А так, у нас тренеров-баранов хватает, как с буквой «Р», так и без неё.
Думаю, все эти мелочи негативно на «Спартаке» сказались. На предсезонном Кубке у «Спартака» залетало буквально всё, а начался чемпионат — с двух метров в ворота не попадают.
Также интересный момент с контрактами. Убрали Попова — начали продлевать контракты с игроками. Джикия продлил, Соболев, с Жиго переговоры идут. Тоже вопросы возникают, почему при Попове соглашения не продлевали. Значит, была какая-то подковёрная возня. А когда у игрока неопределенность с контрактом, лучший футбол он, как правило, не показывает. И чемпионат у нас, в принципе, своеобразный», — цитирует Сафонова ТНВ.
- 18 августа 2021
-
14:34
-
14:31
-
14:23
-
13:47
-
13:36
-
13:24
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
12:57
-
12:47
-
12:44
-
12:33
-
12:33
-
11:57
-
11:41
-
11:30
-
11:29
-
11:07
-
10:50
-
10:37
-
10:32
-
10:20
-
10:17
-
09:54
-
09:51
-
09:46
-
09:32
-
09:27
-
09:16
-
09:14
-
09:10
-
08:51
-
08:30
-
07:55