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Агент Сафонов: «Спартак» из ЛЧ вылетел? В названии буквы «Р» нет, а в Лиге Европы есть

Агент Сафонов: «Спартак» из ЛЧ вылетел? В названии буквы «Р» нет, а в Лиге Европы есть
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Агент Алексей Сафонов прокомментировал вылет «Спартака» из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«В футболе мелочей не бывает. Причина в дрязгах, которые опять начались вокруг «Спартака». Команда неудачно выступила в Лиге чемпионов, Заремы всякие с телеграм-каналами, спортивный директор Попов ушёл из клуба. Помните историю вокруг буквы «Р» в фамилии тренера, которая стала публичной из переписки Заремы и Попова? Вокруг этого есть шутка: почему «Спартак» из ЛЧ вылетел? Потому, что в названии «Лига чемпионов» буквы «Р» нет, а в Лиге Европы есть, поэтому будут играть там (смеётся). А так, у нас тренеров-баранов хватает, как с буквой «Р», так и без неё.

Думаю, все эти мелочи негативно на «Спартаке» сказались. На предсезонном Кубке у «Спартака» залетало буквально всё, а начался чемпионат — с двух метров в ворота не попадают.

Также интересный момент с контрактами. Убрали Попова — начали продлевать контракты с игроками. Джикия продлил, Соболев, с Жиго переговоры идут. Тоже вопросы возникают, почему при Попове соглашения не продлевали. Значит, была какая-то подковёрная возня. А когда у игрока неопределенность с контрактом, лучший футбол он, как правило, не показывает. И чемпионат у нас, в принципе, своеобразный», — цитирует Сафонова ТНВ.

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