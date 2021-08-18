Сергей Семак рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо сыграть с «Уфой»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу с «Уфой».
«Что с Малкомом? Вы видели: у него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю. Ракицкий тренируется в общей группе, и надеюсь, с ним тоже всё будет хорошо, и он будет готовиться к матчу. В Уфе будет очень жарко, а с учётом искусственного поля будет ещё жарче. Посмотрим на состояние игроков и всё проанализируем ещё раз, учитывая погодные условия, и посмотрим. Надеюсь, никакой трагедии не будет: мы играли в жару в Ростове, в Уфе будет ещё жарче, но что делать. У нас есть игроки, которые могут выйти на замену. Надеюсь, что сил хватит. Но мы готовимся так же, как и к любому другому матчу. Нам нужно ехать и делать всё для победы. Клаудиньо готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 18 августа 2021
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