«Даже мечтать не мог о встрече с вами». Зинченко обратился к Шевченко

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко обратился к Андрею Шевченко, который покинул пост главного тренера национальной команды.

«С детства я даже мечтать не мог о том, чтобы встретиться с вами лично, что у меня будет возможность учиться футболу у вас. Большое спасибо, Мистер, и всему вашему фантастическому штабу за всё, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны», — написал Зинченко в своём «инстаграме».



Ранее Украинская ассоциация футбола подтвердила, что Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Специалист будет заниматься подготовкой национальной команды к квалификации ЧМ-2022.



Предыдущим главным тренером сборной был Андрей Шевченко, но после Евро-2020 он покинул команду. Под его руководством сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Там украинцы уступили англичанам со счётом 0:4. Шевченко не стал продлевать контракт со сборной.