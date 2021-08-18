Бельгийский клуб хочет взять Ивана Игнатьева в аренду у «Рубина»
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Бельгийский «Зюлте-Варегем» ведёт переговоры с «Рубином» по аренде нападающего Ивана Игнатьева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«У Игнатьева действительно есть вариант с арендой в «Урал», но переговоры приостановлены. Нападающий предпочёл бы переехать в другой чемпионат, главным вопросом в переговорах для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она включена, и какой будет сумма», — сказал источник «Чемпионату»
Ранее о желании «Урала» взять Игнатьева в аренду сообщал «РБ-Спорт». 22-летний нападающий является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне нападающий провёл три матча и не отметился результативными действиями.
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