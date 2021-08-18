В «ПСЖ» недовольны поведением Серхио Рамоса

В футбольном клубе «Пари-Сен-Жермен» недовольны поведением защитника Серхио Рамоса. Испанский новичок парижан ведёт себя высокомерно по отношению к одноклубникам и персоналу. Об этом сообщает издание Cadena Ser.

В команде такое поведение считается неприемлемым, а партнёры Рамоса по команде не намерены мириться с завышенной самооценкой Серхио. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не гарантирует испанцу место в стартовом составе.

Серхио рамос перешёл в «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 10 млн.