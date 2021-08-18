Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Шахтёром»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан болельщиками лучшим игроком команды в первом матче заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром», сообщает пресс-служба клуба. Футболист набрал 33 процента голосов фанатов коллектива.



В первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов «Монако» проиграл донецкому «Шахтёру». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако) и завершилась со счётом 0:1. На 19-й минуте встречи единственный мяч забил полузащитник «Шахтёра» Педриньо. Бразилец протащил мяч в штрафную, обыграв нескольких защитников, и пробил в нижний угол.



Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 60 минут, его заменил Софьян Диоп.



Ответная встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.