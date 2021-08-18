У «Чемпионат Brainboy» новая футбольная игра. Регистрация уже открыта!

Знаменитая серия интеллектуальных игр под эгидой «Чемпионата» объявляет о старте регистрации на новый футбольный квиз! Мы продолжаем сезон и приглашаем к участию команды от 2 до 10 человек. Смело жмите «регистрация» и оставляйте свою заявку.



Четвертая игра сезона пройдет 30 августа в Москве в Hard Rock Café на Старом Арбате (м. Смоленская). Начало в 20:00. Игра состоит из 7 разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Оригинальные вопросы разного уровня сложности готовят опытные редакторы. Неизменным преимуществом как всегда станет ежедневное прочтение новостей и статей на «Чемпионате». В игре точно будут вопросы, посвященные актуальной футбольной повестке. Победители, призеры и просто везунчики получат крутые подарки из рук ведущего Данилы Махалина. По традиции мы наградим первые четыре места, 16-е место, а также место, связанное с памятным для 30 августа футбольным событием.



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