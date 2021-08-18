Безуглов и Бутовский покинули медицинский штаб сборной России

Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России, сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. При этом Безуглов продолжит свою работу в Российском футбольном союзе.



Ранее стало известно, что врач сборной России Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб московского ЦСКА. 39-летний медик занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года. Бутовский работал в сборной с 2014-го. Ранее он также был врачом в ЦСКА и «Спартаке».



Напомним, 18 июня перед тренировкой сборной России Эдуард Безуглов получил футболку в честь 100-го матча в качестве главного врача команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Первый матч специалиста был при Фабио Капелло с Кот-д’Ивуаром (1:1).

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