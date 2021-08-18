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Стали известны причины конфликта врача сборной России Безуглова и тренера команды

Стали известны причины конфликта врача сборной России Безуглова и тренера команды
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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинет команду из-за рабочих разногласий с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Безуглов был недоволен, что новый тренер по физподготовке вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчётов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов», – добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что врач сборной России Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб московского ЦСКА.

Напомним, 18 июня перед тренировкой сборной России Эдуард Безуглов получил футболку в честь 100-го матча в качестве главного врача команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Первый матч специалиста был при Фабио Капелло с Кот-д’Ивуаром (1:1).

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