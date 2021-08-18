Стали известны причины конфликта врача сборной России Безуглова и тренера команды

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинет команду из-за рабочих разногласий с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Безуглов был недоволен, что новый тренер по физподготовке вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчётов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов», – добавил собеседник «Чемпионата».
Ранее стало известно, что врач сборной России Эдуард Безуглов возглавил медицинский штаб московского ЦСКА.
Напомним, 18 июня перед тренировкой сборной России Эдуард Безуглов получил футболку в честь 100-го матча в качестве главного врача команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Первый матч специалиста был при Фабио Капелло с Кот-д’Ивуаром (1:1).
- 18 августа 2021
-
16:11
-
16:03
-
15:57
-
15:44
-
15:42
-
15:39
-
15:25
-
15:01
-
14:57
-
14:34
-
14:31
-
14:23
-
13:47
-
13:36
-
13:24
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
12:57
-
12:47
-
12:44
-
12:33
-
12:33
-
11:57
-
11:41
-
11:30
-
11:29
-
11:07
-
10:50
-
10:37
-
10:32
-
10:20
-
10:17
-
09:54
-
09:51