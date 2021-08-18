Мбаппе сообщил окружению, что не уйдёт из «ПСЖ» этим летом

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе не уйдёт из команды текущим летом. Об этом спортивный директор клуба Леонардо сообщил футболистам парижан. Такую информацию предоставляет французская газета Cadena SER.



Сам футболист также рассказал ближайшему окружению, что не покинет «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Пари Сен-Жермен» решили заменить Мбаппе португальским 36-летним форвардом Криштиану Роналду, у которого через год заканчивается соглашение с «Ювентусом».



Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.