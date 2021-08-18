Тони Кроос сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси

Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Тони Кроос назвал лучшего футболиста мира.
«За то время, что я играю в футбол, лучший игрок — Криштиану Роналду. Конечно, я предвзят, потому что он внёс решающий вклад в то, что у меня столько трофеев. Мы были не только одноклубниками, но и соседями по комнате, ещё он жил в ближайшем доме. Его перфекционизм всегда поражал и восхищал. Вот почему мне нельзя назвать лучшим Лионеля Месси», — приводит слова немецкого футболиста Sport Bild.
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. Предыдущим клубом португальца был «Реал Мадрид». 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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