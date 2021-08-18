Гарри Кейн не полетел с «Тоттенхэмом» на матч Лиги конференций

Нападающий футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн не примет участия в матче с португальской командой «Пасуш де Феррейра» в Лиге конференций. Об этом сообщает Sky Sports.



Англичанин не полетел в Португалию вместе с командой. Футболист остался в Великобритании, чтобы набрать оптимальную физическую форму. Гарри возобновил групповые тренировки с командой 17 августа. Он находился в изоляции после возвращения из отпуска.



Ранее сообщалось, что главной трансферной целью футбольного клуба «Манчестер Сити» остаётся нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, несмотря на то что Жорже Мендеш, агент португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, предложил португальца руководству английского клуба.