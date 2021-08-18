«Рома» представила новую гостевую форму

«Рома» презентовала новую гостевую форму, в которой она будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующее видео появилось в «твиттере» клуба.

Футболки исполнены в белой цветовой гамме с рукавами с красной, оранжевой и жёлтой полосами. Они являются традиционными для клуба. Отмечается, что дизайнеры экипировки вдохновлялись формой римской команды, в которой она выступала в сезоне-1978/1979.



Впервые «Рома» выступит в новой форме 19 августа, когда сыграет с «Трабзонспором» в квалификационном раунде Лиги конференций. Игра состоится в Турции.



В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Рома» встретится с «Фиорентиной». Матч состоится 22 августа в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 21:45 мск.