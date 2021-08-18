Менеджер сборной России Евгений Савин покидает свой пост. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинет команду из-за рабочих разногласий с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Кроме него, медицинский штаб покинул Михаил Бутовский. При этом Безуглов продолжит свою работу в Российском футбольном союзе.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.