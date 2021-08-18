Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Власенко перешёл из «Ювентуса» в голландский «Эксельсиор»

Никита Власенко перешёл из «Ювентуса» в голландский «Эксельсиор»
Комментарии

Швейцарский защитник украинского происхождения Никита Власенко перешёл из футбольного клуба «Ювентус» в голландскую команду «Эксельсиор», выступающую во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов. Такая информация появилась в «твиттере» итальянского инсайдера Николо Скиры.

«Сделка официально оформлена! Никита Власенко из «Ювентуса» перебрался в амстердамский «Эксельсиор». Трансфер согласован», — написал Скира в социальной сети.

В сезоне-2020/2021 20-летний Власенко не смог закрепиться в составе швейцарского «Сьона», где также находился в аренде, проведя за весь сезон всего один матч за основную команду. В минувшем сезоне Никита не смог составить конкуренцию защитникам «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и Маттейсу де Лигту.

Новость по теме
Леонардо Бонуччи признался, что до сих пор радуется победе на Евро-2020
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021