Никита Власенко перешёл из «Ювентуса» в голландский «Эксельсиор»
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Швейцарский защитник украинского происхождения Никита Власенко перешёл из футбольного клуба «Ювентус» в голландскую команду «Эксельсиор», выступающую во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов. Такая информация появилась в «твиттере» итальянского инсайдера Николо Скиры.
«Сделка официально оформлена! Никита Власенко из «Ювентуса» перебрался в амстердамский «Эксельсиор». Трансфер согласован», — написал Скира в социальной сети.
В сезоне-2020/2021 20-летний Власенко не смог закрепиться в составе швейцарского «Сьона», где также находился в аренде, проведя за весь сезон всего один матч за основную команду. В минувшем сезоне Никита не смог составить конкуренцию защитникам «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и Маттейсу де Лигту.
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