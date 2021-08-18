Раджа Найнгголан: руководство «Кальяри» предало меня

Полузащитник «Антверпена» Раджа Найнгголан рассказал о предательстве со стороны руководства «Кальяри».
«Приоритетным вариантом для меня был «Кальяри». Я отказался от больших денег, чтобы продолжить карьеру там, и всё же… Руководители «Кальяри», узнав о моём желании вернуться в клуб, просто исчезли. Они бросили меня, предали. Очень разочарован. Я отказался от многого ради этого клуба, но увидел истинное отношение к себе. Они просто решили, что я в любом случае вернусь. Постоянно был на связи с сотрудниками «Кальяри», моё желание было ясным, и я доказал свою любовь к клубу. К сожалению, люди в футболе такое быстро забывают», — приводит слова Найнгголана L'Unione Sarda.
10 августа Найнгголан покинул «Интер». В сезоне-2020/2021 хавбек играл за «Кальяри» на правах аренды и хотел продолжить карьеру там, однако 15 августа стало известно о заключении контракта между Найнгголаном и «Антверпеном».
- 18 августа 2021
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