«Ювентус» отказал «Барселоне» в обмене Кулушевски на Дембеле
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«Барселона» продолжает попытки продать или обменять вингера Усмана Дембеле, сообщает Calciomercato.
Каталонцы предложили «Ювентусу» обмен Дембеле на вингера Деяна Кулушевски, но получили отрицательный ответ.
Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. Форвард покинул расположение сборной Франции, выступающей на чемпионате Европы, из-за проблем с ногой. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.
В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.
Новость по темеУсман Дембеле перенесёт операцию и пропустит четыре месяца
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