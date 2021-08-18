«Арсенал» согласовал с «Реалом» трансфер Эдегора

«Арсенал» и «Реал» достигли договорённости о полноценном трансфере полузащитника Мартина Эдегора, сообщает Sky Sports.



По информации источника, сегодня, 18 августа, 22-летний норвежский футболист прошёл медицинский осмотр для лондонского клуба. Сообщается, что Эдегор полностью прошёл процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, поэтому ему не придётся отправляться на карантин. Ранее сообщалось, что контракт Эдегора с «Арсеналом» будет рассчитан до июня 2026 года.



Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 2015 году. Вторую часть прошлого сезона он провёл на правах аренды в «Арсенале», за который сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. С 2014 года Эдегор вызывается в сборную Норвегии.

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