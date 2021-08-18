Экс-игрок ЦСКА может продолжить карьеру в «Торино»
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Бывший защитник московского ЦСКА Родриго Бекао, выступающий за «Удинезе», может стать игроком «Торино», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, туринский клуб ведёт переговоры с представителями «Удинезе» о трансфере 25-летнего бразильского футболиста. Действующий контракт Бекао с «Удинезе» рассчитан до июня 2024 года.
В прошлом сезоне Бекао принял участие в 35 матчах итальянской Серии А и забил один гол. С 2018 по 2019 год защитник выступал в составе московского ЦСКА.
«Торино» в 38 матчах набрал 37 очков и занял 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Удинезе» набрал 40 очков и занял 14-е место. Чемпионом Италии по итогам прошлого сезона стал миланский «Интер» (91).
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