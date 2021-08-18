Экс-голкипер «Спартака» Романьоли перешёл в клуб Серии С

Итальянский голкипер Андреа Романьоли, у которого по окончании минувшего сезона истёк срок контракта со «Спартаком», подписал контракт с «Катандзаро», выступающим в Серии С.

О переходе Романьоли сообщила пресс-служба «Катандзаро». 23-летний футболист подписал с итальянским клубом соглашение, рассчитанное на год.

Романьоли — воспитанник «Ромы». Не сыграл ни одного матча за основную команду «волков». Выступал за «Ренате» и «Пистойезе». 1 июля 2019 года перешёл в «Спартак» за € 3 млн. За вторую команду «Спартака» Романьоли провёл один матч, в котором пропустил четыре мяча. Контракт Романьоли с красно-белыми был рассчитан до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 25 тыс.