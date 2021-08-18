Ивелин Попов — лучший игрок 4-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» в своём телеграм-канале провёл голосование, в котором читатели выбрали лучшего футболиста 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Им стал полузащитник «Сочи» Ивелин Попов.



Напомним, в матче 4-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» Попов забил два гола и отдал одну результативную передачу. Встреча завершилась победой сочинской команды со счётом 3:0.



Ивелин Попов выступает в составе «Сочи» с 2020 года. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 4 матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Попов играл за такие клубы, как «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и другие команды. С 2007 по 2019 год Попов вызывался в национальную команду Болгарии.