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Ивелин Попов — лучший игрок 4-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Ивелин Попов — лучший игрок 4-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»
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«Чемпионат» в своём телеграм-канале провёл голосование, в котором читатели выбрали лучшего футболиста 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Им стал полузащитник «Сочи» Ивелин Попов.

Напомним, в матче 4-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» Попов забил два гола и отдал одну результативную передачу. Встреча завершилась победой сочинской команды со счётом 3:0.

Ивелин Попов выступает в составе «Сочи» с 2020 года. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 4 матчах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Попов играл за такие клубы, как «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и другие команды. С 2007 по 2019 год Попов вызывался в национальную команду Болгарии.

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