«Матч ТВ» покажет встречу «Уфа» — «Зенит» вместо матча ЦСКА и «Ахмата»

В сетку вещания федерального телеканала «Матч ТВ» были внесены поправки после изменения времени начала матчей пятого тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Зенит» и ЦСКА — «Ахмат», которые пройдут 21 августа.

Матч ЦСКА — «Ахмат», который был запланирован на 18:00 мск, должны были показать на «Матч ТВ». РПЛ перенесла встречу армейцев и грозненцев на 16:00 мск, и теперь игру покажут на телеканале «Матч Премьер».

Встреча «Уфа» — «Зенит», трансляция которой планировалась на «Матч Премьер» в 16:00 мск, перенесена на 18:00 мск из-за прогноза аномальной жары в Уфе. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

После четырёх туров петербургская команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Уфа» (4) — на 11-м месте, ЦСКА (6) — на восьмом.