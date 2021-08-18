«Монако» объявил о продлении контракта с хавбеком Диопом
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Полузащитник Софьян Диоп продлил контракт с «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков. Новое соглашение 21-летнего французского футболиста с «Монако» рассчитано до июня 2026 года.
Диоп — воспитанник клуба «Тур». В «Монако» полузащитник перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне Диоп принял участие в 32 матчах чемпионата Франции, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Напомним, в составе «Монако» также выступает российский полузащитник Александр Головин.
Напомним, «Монако» в двух матчах набрал одно очко и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Анже» (6). Чемпионом Франции по итогам прошлого сезона стал «Лилль».
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