«Монако» объявил о продлении контракта с хавбеком Диопом

Полузащитник Софьян Диоп продлил контракт с «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков. Новое соглашение 21-летнего французского футболиста с «Монако» рассчитано до июня 2026 года.



Диоп — воспитанник клуба «Тур». В «Монако» полузащитник перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне Диоп принял участие в 32 матчах чемпионата Франции, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Напомним, в составе «Монако» также выступает российский полузащитник Александр Головин.

Напомним, «Монако» в двух матчах набрал одно очко и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Анже» (6). Чемпионом Франции по итогам прошлого сезона стал «Лилль».