20-летний хавбек «Кана» готов перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека близок к переходу в «Локомотив», сообщает журналист Лоик Танзи на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, клубы пока не достигли договорённости о трансфере 20-летнего футболиста, однако отмечается, что переговоры движутся в верном направлении. Сам хавбек готов перейти в «Локомотив». Ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник летал во Францию, чтобы убедить Бека-Бека перейти в стан железнодорожников.
Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать как на позиции полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.
- 18 августа 2021
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