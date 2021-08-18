«Ювентус» объявил о переходе Мануэля Локателли из «Сассуоло»
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли перешёл в «Ювентус», сообщается на официальном сайте туринского клуба. «Ювентус» арендовал футболиста на два сезона с обязательством выкупа трансфера за € 35 млн. Контракт Локателли с туринцами будет рассчитан до 2026 года.
Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.
Сообщалось, что главными претендентами на Локателли являются «Ювентус», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Интерес к нему приписывали даже донецкому «Шахтёру», который возглавил экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
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