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РФС объявил об уходе Безуглова, Бутовского и Савина из штаба сборной России

РФС объявил об уходе Безуглова, Бутовского и Савина из штаба сборной России
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Российский футбольный союз сообщил, что генеральный менеджер сборной России Евгений Савин, а также врачи команды Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули свои посты.

«Евгений Савин пришёл в сборную в 2007 году, с 2012 года работал в качестве менеджера национальной команды. Эдуард Безуглов занял позицию врача сборной в 2012 году, Михаил Бутовский — в 2014-м. При этом Эдуард продолжит работу в РФС в качестве председателя медицинского комитета. Благодарим специалистов за работу в сборной и желаем успехов в профессиональной карьере!» — сообщает пресс-служба РФС.

Ранее стало известно, что Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинут медицинский штаб сборной России из-за рабочих разногласий с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Несколько дней назад Безуглов возглавил медицинский штаб московского ЦСКА. «Чемпионат» также сообщал, что менеджер сборной России Евгений Савин покидает свой пост.

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