«Бросаем вызов традициям». «Краснодар» представил третью форму на новый сезон

«Краснодар» представил резервную форму сезона-2021/2022, выполненную в белом цвете.
«18 августа технический партнёр ФК «Краснодар» компания Puma презентовала третий игровой комплект. Он бросает вызов традициям, представляя футбольную форму в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды.
Новые футболки сочетают 100% переработанный полиэстер с передовой технологией терморегуляции dryCELL компании Puma. Это позволяет им идеально сидеть на игроках, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт. Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесённое индивидуальным клубным шрифтом», — говорится в сообщении краснодарцев.
Сегодня третью форму на сезон-2021/2022 также представил «Манчестер Сити». Форма «горожан» схожа с формой «Краснодара» в части голубых горизонтальных линий на груди.
- 18 августа 2021
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