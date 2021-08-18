«Бросаем вызов традициям». «Краснодар» представил третью форму на новый сезон

«Краснодар» представил резервную форму сезона-2021/2022, выполненную в белом цвете.

«18 августа технический партнёр ФК «Краснодар» компания Puma презентовала третий игровой комплект. Он бросает вызов традициям, представляя футбольную форму в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды.



Новые футболки сочетают 100% переработанный полиэстер с передовой технологией терморегуляции dryCELL компании Puma. Это позволяет им идеально сидеть на игроках, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт. Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесённое индивидуальным клубным шрифтом», — говорится в сообщении краснодарцев.

Сегодня третью форму на сезон-2021/2022 также представил «Манчестер Сити». Форма «горожан» схожа с формой «Краснодара» в части голубых горизонтальных линий на груди.