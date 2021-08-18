Киевское «Динамо» упустило победу над аутсайдером и осталось на втором месте в УПЛ

В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» сыграло вничью с петровским «Ингульцом». Встреча проходила на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» в Киеве и завершилась со счётом 1:1.

На 71-й минуте киевляне открыли счёт — полузащитник Михаил Шишка отправил гол в собственные ворота. Спустя пять минут полузащитник «Ингульца» Илья Коваленко забил ответный мяч, ему ассистировал Хеннос Асмелас. Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин остался в запасе.

Киевское «Динамо» набрало 10 очков и осталось на втором месте в турнирной таблице УПЛ. «Ингулец» набрал первое очко в новом сезоне, однако продолжает занимать последнее место в чемпионате Украины. Лидирует в таблице черниговская «Десна» (12).