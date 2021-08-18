Сафонов назвал самого смешного игрока «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов на презентации новой формы рассказал о своих партнёрах по команде.

«Самый смешной одноклубник? Пусть будет Реми Кабелла. С ним посмеяться проще всего. Но у нас сейчас крутой и классный коллектив, все свободно общаются, очень мало людей в команде, к которым нельзя подойти пошутить или зацепить как-то. Все проявляют открытость, и мне это нравится. У кого лучшая причёска? Вандерсон или Рамирес, они всегда следят за собой, укладывают волосы», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале Puma.

Сегодня «Краснодар» представил резервную форму сезона-2021/2022, выполненную в белом цвете. Новый комплект, как говорится в описании на сайте «Краснодара», «бросает вызов традициям, представляя футбольную форму в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды».