«Селтик» со Старфельтом обыграл АЗ в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

В первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы шотландский «Селтик» переиграл нидерландский «АЗ Алкмаар». Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Селтика» Киого Фурухаси, ему ассистировал полузащитник Дэвид Тернбулл. Во втором тайме полузащитник Джеймс Форрест увеличил преимущество шотландской команды, голевую передачу отдал Фурухаси.

Весь матч за «Селтик» провёл бывший защитник казанского «Рубина» Карл Старфельт. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом (Румыния).

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы состоится 26 августа на стадионе АФАС в Алкмаре (Нидерланды).