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Игрок молодёжной сборной Афганистана погиб в отсеке шасси американского самолёта

Игрок молодёжной сборной Афганистана погиб в отсеке шасси американского самолёта
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Футболист молодёжной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну, сообщает журналист Бабак Тагвай в «Твиттере».

Юный спортсмен попытался улететь из страны, забравшись в отсек шасси транспортного самолёта C-17A ВВС США. Позднее части его тела были найдены в отсеке.

Ранее в Сети было опубликовано видео с кадрами, показывающими взлёт самолёт ВВС США. Несколько людей, схватившихся за шасси и другие детали самолёта, упали и разбились насмерть.

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата, и потребовали вывести из страны иностранные войска. Вместе с военными страну попытались покинуть тысячи мирных жителей.

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