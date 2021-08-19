Антуан Гризманн: надеюсь, мне удастся провести ещё 100 матчей за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от 100-го матча в составе каталонского клуба.



«Я горжусь и рад, что достиг этой цифры в «Барселоне». Надеюсь, мне удастся провести ещё 100 матчей, чтобы войти в историю этого клуба. Я хочу продолжать помогать «Барселоне» как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Гризманна пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, Гризманн защищал цвета «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 2018 году французом интересовалась «Барселона», однако он публично объявил, что не перейдёт в стан сине-гранатовых. Тем не менее спустя год, летом 2019-го, 30-летний форвард перебрался в каталонский клуб. В июле текущего года появилась информация о том, что Гризманн может вернуться в «Атлетико».