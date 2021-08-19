Демба Ба покинул «Лугано», отыграв за клуб 48 минут

Нападающий Демба Ба покинул «Лугано» менее, чем через два месяца после подписания контракта, сообщает talkSPORT.

По данным источника, сенегалец покинул «Лугано» после смены владельца. Клуб приобрёл Джо Мансуэто, бизнесмен из США и владелец футбольной команды MLS «Чикаго Файр». Сообщается, сейчас футболист вернулся в Париж, и является свободным агентом. Демба Ба трижды сыграл за «Лугано», каждый раз выходя на замену и провёл на поле в общей сложности 48 минут. Его контракт с клубом был рассчитан до 2022 года.

До перехода в «Лугано» форвард выступал за ««Истанбул Башакшехир». Также за свою карьеру он играл за такие клубы, как «Челси», «Ньюкасл», «Бешикташ» и другие. Помимо этого на его счету 22 матча за национальную команду Сенегала.