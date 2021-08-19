Агуэро отказался выступать в «Барселоне» под 10-м номером, который ранее принадлежал Месси

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не захотел брать 10-й номер, под которым к каталонском клубе выступал аргентинский форвард Лионель Месси, сообщает Marca.
По данным источника, Агуэро принял решение выступать под 19-м номером.
Агуэро перешел в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит начало нового сезона из-за травмы. В ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ».
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