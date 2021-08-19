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Жезуш после победы в матче с ПСВ: «Бенфика» уверена, что сможет выйти в групповой этап ЛЧ

Жезуш после победы в матче с ПСВ: «Бенфика» уверена, что сможет выйти в групповой этап ЛЧ
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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал победу в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов с ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Голы на выезде сейчас не учитываются, но 2:0 намного лучше, чем 2:1. На данном этапе, когда вы играете с этими командами, фактор дома или на выезде не учитывается. Каждый может выиграть, мы также можем поехать в Эйндховен, чтобы победить. У нас пять побед в этом сезоне в пяти играх… Мы уверены, что сможем выйти в групповой этап», — приводит слова Жезуса официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится 24 августа на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды).

Напомним, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Бенфика» дважды обыграла «Спартак».

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