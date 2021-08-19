Президент «Фиорентины»: если за Влаховича предложат € 100 млн, я подумаю

Президент итальянской «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что не хотел бы продавать своего форварда Душана Влаховича, однако готов рассмотреть щедрое предложение.
«Я не знаю, что произойдёт, но я планирую оставить Влаховича в команде этим летом. Я хочу, чтобы он остался, но если мы получим предложение на € 100 млн, я подумаю об этом», – цитирует Коммиссо Ansa.
В свою очередь, журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил, что «Манчестер Сити» уже не претендует на Влаховича и сосредоточится на трансфере Гарри Кейна.
Ранее мадридский «Атлетико» предложил за Влаховича € 70 млн плюс бонусы. Сообщалось, что «Фиорентина» предлагала форварду новое соглашение с зарплатой € 3 млн в год. Влаховичем также интересуется «Тоттенхэм».
В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.
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