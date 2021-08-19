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«Челси» отдаст Эмерсона в аренду «Лиону»

«Челси» отдаст Эмерсона в аренду «Лиону»
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Защитник лондонского «Челси» Эмерсон в ближайшее время перейдёт в «Лион». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист перейдёт в «Лион» на правах аренды.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии 27-летний итальянский защитник провёл за «Челси» всего две игры, выходя на замену. Также Эмерсон в составе сборной Италии является победителем Чемпионата Европы – 2020. Футболист принял участие в четырёх матчах – в группе с Уэльсом, в четвертьфинале с Бельгией, в полуфинале с Испанией и в финале с Англией.

До «Челси» Эмерсон выступал за итальянские «Рому» и «Палермо», а также за бразильский «Сантос». Контракт игрока с «Челси» действует до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 14 млн.

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