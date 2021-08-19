Менеджер и врач ушли из сборной, Рублёв и Медведев победили на «Мастерс». Главное к утру

Генеральный менеджер сборной России по футболу Евгений Савин, а также врачи команды Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули свои посты, российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв одержали победы на турнире в Цинциннати – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. РФС объявил об уходе Безуглова, Бутовского и Савина из штаба сборной России.
2. Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте «Мастерса» в Цинциннати.
3. Андрей Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати.
4. ЦСКА просрочил платёж «Сан-Лоренсо» за Гайча на три месяца.
5. Жиго может перейти из «Спартака» в «Торино» за € 4 млн.
6. «Зенит» показал, как выглядит Малком после сотрясения в матче с «Локомотивом».
7. Хавбек «Краснодара» Вильена может перейти в «Фенербахче».
8. Мария Ласицкене не получила визу и пропустит американский этап Бриллиантовой лиги.
9. Александр Точилин возглавил «Кубань».
10. Бельгийский клуб хочет взять Ивана Игнатьева в аренду у «Рубина».
11. «Ростов» отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна.
12. Игрок молодёжной сборной Афганистана погиб в отсеке шасси американского самолёта.
13. 20-летний хавбек «Кана» готов перейти в «Локомотив».
14. «Ювентус» объявил о переходе Мануэля Локателли из «Сассуоло».
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