Менеджер и врач ушли из сборной, Рублёв и Медведев победили на «Мастерс». Главное к утру

Генеральный менеджер сборной России по футболу Евгений Савин, а также врачи команды Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули свои посты, российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв одержали победы на турнире в Цинциннати – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. РФС объявил об уходе Безуглова, Бутовского и Савина из штаба сборной России.

2. Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте «Мастерса» в Цинциннати.

3. Андрей Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати.

4. ЦСКА просрочил платёж «Сан-Лоренсо» за Гайча на три месяца.

5. Жиго может перейти из «Спартака» в «Торино» за € 4 млн.

6. «Зенит» показал, как выглядит Малком после сотрясения в матче с «Локомотивом».

7. Хавбек «Краснодара» Вильена может перейти в «Фенербахче».

8. Мария Ласицкене не получила визу и пропустит американский этап Бриллиантовой лиги.

9. Александр Точилин возглавил «Кубань».

10. Бельгийский клуб хочет взять Ивана Игнатьева в аренду у «Рубина».

11. «Ростов» отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна.

12. Игрок молодёжной сборной Афганистана погиб в отсеке шасси американского самолёта.

13. 20-летний хавбек «Кана» готов перейти в «Локомотив».

14. «Ювентус» объявил о переходе Мануэля Локателли из «Сассуоло».