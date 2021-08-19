«Ювентус» может продать 22-летнего Маккенни

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность продажи своего американского полузащитника Уэстона Маккенни. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, туринцы получили несколько предложений по 22-летнему игроку сборной США из других чемпионатов. Маккенни может сменить клуб из-за трансфера Мануэля Локателли, которого «Ювентус» арендовал у «Сассуоло» на два года.

Аренда Маккенни обошлась «Ювентусу» в € 4,5 млн, а полноценный переход – в € 18,5 млн. Кроме того, «Шальке» может рассчитывать на € 6,5 млн в качестве бонусов. Контракт американца с туринским клубом действует до 30 июня 2025 года.

Маккенни – первый американский футболист в истории «Ювентуса» и пятый – Серии А. Он забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 46 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.