«Ювентус» может продать 22-летнего Маккенни

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность продажи своего американского полузащитника Уэстона Маккенни. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, туринцы получили несколько предложений по 22-летнему игроку сборной США из других чемпионатов. Маккенни может сменить клуб из-за трансфера Мануэля Локателли, которого «Ювентус» арендовал у «Сассуоло» на два года.
Аренда Маккенни обошлась «Ювентусу» в € 4,5 млн, а полноценный переход – в € 18,5 млн. Кроме того, «Шальке» может рассчитывать на € 6,5 млн в качестве бонусов. Контракт американца с туринским клубом действует до 30 июня 2025 года.
Маккенни – первый американский футболист в истории «Ювентуса» и пятый – Серии А. Он забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 46 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
- 19 августа 2021
-
08:46
-
08:30
-
07:45
-
06:54
-
06:36
-
06:00
-
05:38
-
05:13
-
05:05
-
04:54
-
04:25
-
03:43
-
02:30
-
01:57
-
01:34
-
00:55
-
00:47
-
00:47
-
00:31
-
00:20
- 18 августа 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:38
-
23:11
-
23:10
-
22:31
-
22:25
-
22:16
-
22:08
-
21:53
-
21:41
-
21:39
-
21:19
-
21:03