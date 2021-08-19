Бернарду Силва может перейти в «Барселону»

Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Бернарду Силва хочет сменить клубную прописку, сообщает Sports IIIustrated.



27-летний футболист рассматривает вариант с продолжением карьеры в одном из клубов Примеры. Руководство «Барселоны» предлагало боссам английского клуба обмен футболистами, но «Сити» ответил отказом, поскольку в клубе заинтересованы лишь в продаже Силвы. Также португальцем интересуется «Атлетико», но для осуществления сделки мадридцы сначала должны продать одного из своих игроков.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что несколько футболистов хотят покинуть клуб в это трансферное окно.

Бернарду Силва — трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии.