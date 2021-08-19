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«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона» Ауара

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона» Ауара
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«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона» Уссема Ауара, сообщает The Mirror.

Шансы «шпор» на подписание 23-летнего француза стали больше благодаря тому, что «Арсенал», который также проявлял интерес к футболисту, в итоге переключил своё внимание на другую цель и договорился с «Реалом» о трансфере полузащитника Мартина Эдегора.

Ранее стало известно, что спортивный директор «Лиона» Жуниньо намерен радикально отреагировать на поражение клуба в стартовом матче чемпионата Франции сезона-2021/2022 с «Анже» (0:3). «Лион» намерен расстаться с пятью игроками основного состава – Максвеллом Корне, Тьяго Мендесом, Уссемом Ауаром, Райаном Шерки и Исламом Слимани, аргументируя это решение «плохим отношением футболистов к игре».

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