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В «Барселоне» определились с будущим 10-го игрового номера

В «Барселоне» определились с будущим 10-го игрового номера
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В руководстве футбольного клуба «Барселона» определились с будущим 10-го игрового номера, под которым до начала этого сезона выступал аргентинский футболист Лионель Месси. Об этом сообщает испанская газета Sport.es. В каталонском клубе хотят, чтобы в первый год без Месси никто из футболистов его не занимал. Затем, в случае необходимости, его отдадут воспитаннику академии.

Ранее стало известно, что от 10-го номера отказался форвард Серхио Агуэро. Агуэро принял решение выступать под 19-м номером.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ».

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