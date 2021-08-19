Бруну Фернандеш: кто-нибудь, наймите Лингарда, чтобы он написал своё комедийное шоу
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметил чувство юмора своего одноклубника Джесси Лингарда.
«Кевин Харт (американский актёр. — Прим. «Чемпионата»), ты всегда был моим любимым комиком. Но будь осторожен, Джесси Лингард уже подобрался близко. Этот парень заставляет меня умирать со смеху! Кто-нибудь, наймите его, чтобы он написал своё комедийное шоу», — написал Фернандеш.
Пост доступен в «инстаграме» Бруну Фернандеша
Пполовину прошлого сезона Лингард провёл в аренде в «Вест Хэме», после чего вернулся в «Манчестер Юнайтед». В матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Лидс Юнайтед» (5:1) Бруну отметился хет-триком.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»:
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