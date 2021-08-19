«Краснодар» отказался отдавать Магомеда-Шапи Сулейманова в аренду в турецкий клуб
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Турецкий футбольный клуб «Коньяспор» сделал предложение «Краснодару» по аренде нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова с правом выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Краснодар» отказался включать право выкупа в сделку. Из-за этого переговоры пока приостановлены», — сказал собеседник «Чемпионата». Также к игроку проявляла интерес «Венеция».
Контракт Шапи с «быками» истекает в мае 2022 года.
В минувшем сезоне Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза. В нынешнем розыгрыше «Тинькофф» Российской Премьер-Лиги Шапи принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.
Магомед-Шапи Сулейманов — двукратный бронзовый призёр чемпионата России.
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